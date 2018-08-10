Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте

Лорак расплакалась прямо на сцене. / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на концерте в российском городе Геленджик расплакалась прямо на сцене.

Видео из концерта опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Поклонники певицы отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен она заплакала. Они всячески поддерживали ее. В частности, filipovasokolovskaia написала: «Эти слёзы в конце...аж мурашки по коже... Рыдаю, каждый раз просматривая видео... Мы Все Вас любим и желаем Вам с Софией самого прекрасного. Вы этого заслуживаете!!!»

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.