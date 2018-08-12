Воры унесли из квартиры матери Бузовой кругленькую сумму

Ольга Бузова с мамой Ириной / Фото: Instagram/Ольга Бузова

В Санкт-Петербурге из квартиры матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой неизвестные похитили драгоценности на крупную сумму, а также наличные в валюте.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась заместитель главврача стоматполиклиники 58-летняя Ирина Бузова.

Мать экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой заявила, что во время ее отсутствия неизвестный проник в квартиру, выдавив москитную сетку в открытом окне на 5-м этаже.

«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали €9 тыс., $10 тыс., ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около 6 млн рублей», — сказал источник.

В полиции добавили, что по факту кражи уже открыто уголовное дело.

Напомним, российская певица Ольга Бузова, которая совсем недавно открыла ресторан в центре Москвы, теперь купила в Подмосковье хлебозавод.