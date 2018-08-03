Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод

Ольга Бузова купила хлебозавод

Российская певица Ольга Бузова, которая совсем недавно открыла ресторан в центре Москвы, теперь купила в Подмосковье хлебозавод.

Выпускать певица будет не просто сладкие хлебобулочные изделия – она подчеркнула, что заботится о здоровье посетителей, и будет продавать полезный и питательный хлеб передает СтарХит.

«Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом. Ведь большинство россиян не представляют жизни без них. Мой товар будет отвечать всем требованиям – вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. Сначала попробовать его можно будет в моем ресторане BuzFood. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования», - рассказала Бузова.

Ранее Ольга Бузова заинтриговала фанатов помолвочным кольцом.