Скоро замуж? Ольга Бузова заинтриговала фанатов помолвочным кольцом

Артистка поделилась снимками, на которых заметно ювелирное украшение на безымянном пальце правой руки.
Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников фото, на котором она "невзначай" засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. Фанаты посчитали, что кольцо – помолвочное, и певица что-то недоговаривает.
Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в белой майке и красной юбке, она позирует так, чтобы привлечь внимание поклонников к ювелирному изделию.
"Я на любимой работе", — так подписала Ольга снимок, ни слова не сказав про кольцо, тем самым, подкинув подписчикам пищу для размышлений.
"Обручальное кольцо?", "Колечко красивое", "Кольцо! Кто еще заметил кольцо?", "Кольцо! Оля, поздравляю!", - предполагали юзеры.
На другом снимке звезда позирует все с тем же кольцом - с недавних пор в Италии начали проходить съемки проекта "Замуж за Бузову", поклонники предположили, что артистка уже смогла определиться с кандидатом на "пост" ее супруга.
Ранее Ольга Бузова в купальнике позировала в пикантной позе.