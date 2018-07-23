Скоро замуж? Ольга Бузова заинтриговала фанатов помолвочным кольцом

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников фото, на котором она "невзначай" засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. Фанаты посчитали, что кольцо – помолвочное, и певица что-то недоговаривает.

Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в белой майке и красной юбке, она позирует так, чтобы привлечь внимание поклонников к ювелирному изделию.

"Я на любимой работе", — так подписала Ольга снимок, ни слова не сказав про кольцо, тем самым, подкинув подписчикам пищу для размышлений.

"Обручальное кольцо?", "Колечко красивое", "Кольцо! Кто еще заметил кольцо?", "Кольцо! Оля, поздравляю!", - предполагали юзеры.

На другом снимке звезда позирует все с тем же кольцом - с недавних пор в Италии начали проходить съемки проекта "Замуж за Бузову", поклонники предположили, что артистка уже смогла определиться с кандидатом на "пост" ее супруга.

Ранее Ольга Бузова в купальнике позировала в пикантной позе.