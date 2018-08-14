"Как у Бората": Ольга Бузова шокировала фанатов нелепым купальником

Ольга Бузова покрасовалась в необычном купальнике / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова отправилась выступать в Геленджик, и решила отдохнуть перед концертом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она запечатлена в желтом купальнике с декольте до пупка, и пляжной накидкой в тон.

Подписчики по-разному отреагировали на снимки: кто-то сравнил ее купальник с нарядом британского актера Саши Барона Коэна в фильме "Борат", кто-то высмеял ее за неумелый фотошоп.

"Костюм Бората", " В Геленджик приехал Борат!", "Купальник как у Бората", "Когда серьги отфотошопились вместе с мозгами", - писали юзеры.

Ранее воры унесли из квартиры матери Бузовой кругленькую сумму.