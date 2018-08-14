"Как у Бората": Ольга Бузова шокировала фанатов нелепым купальником

Артистка разочаровала подписчиков странным нарядом.
Российская певица Ольга Бузова отправилась выступать в Геленджик, и решила отдохнуть перед концертом.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она запечатлена в желтом купальнике с декольте до пупка, и пляжной накидкой в тон.
Подписчики по-разному отреагировали на снимки: кто-то сравнил ее купальник с нарядом британского актера Саши Барона Коэна в фильме "Борат", кто-то высмеял ее за неумелый фотошоп.
"Костюм Бората", " В Геленджик приехал Борат!", "Купальник как у Бората", "Когда серьги отфотошопились вместе с мозгами", - писали юзеры.
??? Геленджик ? такое счастье быть в туре по таким замечательным южным городам ? @kempinski_gelendzhik Спасибо за Ваше доброе и тёплое отношение ко мне и к моей команде @buzova_team ? Мне так хочется ещё остаться у Вас отдохнуть но... «первым делом, первым делом, самолеты» ?? Ну и конечно, Всех ждём завтра на концерте в Лазаревском в 23:00??????#подзвукипоцелуев #ольгабузова #погородам #концерты #турпочерноморскомупобережью
Ранее воры унесли из квартиры матери Бузовой кругленькую сумму.