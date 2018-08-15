«В голове выросла опухоль под названием «уракрымнаш»: Макаревич отреагировал на слова Сукачева о Крыме

15 августа 2018, 21:18

Это уже не первый конфликт музыкантов.

Макаревич
Андрей Макаревич / УНИАН

Продолжается «крымская» дискуссия между лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем и российским рок-музыкантом Гариком Сукачевым, который заявил, что аннексированный Крым «по праву принадлежит России».

Такова была реакция Сукачева на заявление главы «Машины времени», что тот не поддерживает аннексию полуострова.

Как пишет pronedra, Макаревич не мог оставить без внимания заявление Сукачева по вопросу полуострова.

Читайте также"Рассмешили искандеры": о тихой истерике в России из-за "адских" санкцийПозиция Макаревича в этом вопросе: если России так был нужен Крым, то его следовало купить на законных основаниях. Тем самым избежав санкций, международных скандалов и других болезненных для РФ последствий.

Это уже не первый конфликт музыкантов. Еще в 2014 году Макаревич писал Сукачеву: «Уважение, Гарик? Уважение людей, у которых в голове выросла опухоль под названием «уракрымнаш» меня не интересует. Я и сам к ним уважения не испытываю… Мне кажется, в наше собачье время самое главное – не потерять уважение к самому себе. Как, впрочем, в любое время. Чего тебе и желаю».

/ facebook.com/makarevichav

Напомним, лидер «Машины времени» заявил в эфире «Эхо Москвы», что России следовало купить Крым, поскольку «украсть – плохо, а купить - хорошо».

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Крым Андрей Макаревич Гарик Сукачев аннексия Крыма
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