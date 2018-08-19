"Будто там два пузожителя". Тарабарова показала гигантский живот

Светлана Тарабарова вынашивает малыша-богатыря / Главред

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет появления первенца, очаровывает милыми снимками в интересном положении.

В Instagram с подписчиками знаменитость делится многочисленными фото, демонстрируя существенно округлившийся живот.

Тарабарова заплела волосы в будничную прическу и отказалась от макияжа. Она опубликовала несколько снимком в различных образах и отметила, что этот день решила посвятить семье.

"Сумку в роддом уже собрали, а то скоро уже", "Пузожитель так подрос! Уже мамочке тяжело с таким богатырем!", "Ой, такое прекрасное пузико! Будто там два пузожителя", "А животик-то уже опустился. Скоро в этом мире на одного мужчину станет больше", "Вы очень красивая. Вам беременность к лицу", "Ого какой животик, скоро будет счастье", "На такие фотографии можно смотреть вечно！Счастливые, милые, и такие радостные", - написали певице комментаторы.

/ Фото: Instagram/Светлана Тарабарова

/ Фото: Instagram/Светлана Тарабарова

Напомним, что впервые об ожидании ребенка Светлана Тарабарова сообщила в мае. Тогда певица находилась на 6 месяце беременности. Отцом ее ребенка стал музыкальный продюсер Алексей Боднар, с которым женщина состоит в браке с 2016 года.

Как ранее сообщалось, Тарабарова призналась, что ей удалось скрывать свое положение до шестого месяца лишь потому, что ребенок вел себя спокойно.