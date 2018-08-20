"Как девчонка 21-летняя": Ассия Ахат поразила стройной фигурой

Ассия Ахат покрасовалась в купальнике / instagram.com/ahhattassia

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат (Инесса Данилова) продемонстрировала стройную фигуру.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором запечатлена во время прогулки по Днепру. Знаменитость была одета в белый купальник и джинсовые шорты, она держала в руках свою собаку.

"Лето заканчивается и мы второй раз за лето выплыли на лодочке...", - подписала снимок скрипачка.

Подписчики 53-летней знаменитости обратили внимание на ее стальной пресс и осиную талию, сравнив с молодой девушкой.

"Как девчонка 21-летняя", "Какая красивая!", "Ассия, ты лучшая! Делись чаще такими настоящими и приятными моментами", - расхваливали подписчики.

Ранее Ассия Ахат поразила фанатов смелым нарядом.