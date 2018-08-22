"Перенесли в другое измерение": украинцы снова удивили шоу America's Got Talent

Украинцы удивили членов жюри шоу America's Got Talent / Скриншот youtube.com/America's Got Talent

Украинцы снова покорили членов жюри и публику популярного шоу 13-го сезона шоу America's Got Talent.

Проект украинской команды, над которым работают Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (Константин Томильченко и Александр Братковский) и PROFI LTD., представила номер Mystery Hotel в прямом эфире шоу. Видеоролик с выступлением украинцев появился на официальном YouTube-канале шоу America's Got Talent.

По сюжету, герой (Константин Томильченко) попадает в таинственный отель, прячась от ливня. Там его встречает странный консьерж (Александр Братковский). Но вместо отдыха путешественника ждет серия невероятных приключений.

Члены жюри положительно отреагировали на перформанс украинцев.

"Вы перенесли нас в другое измерение. Это инновационно, футуристично. Мне очень понравилось. Мы видим много подобных номеров, но никто не делает это так хорошо как вы", - отметила член жюри Хайди Клум.

America's Got Talent - телепроект на телеканале NBC. Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в миллион долларов. В 13-м сезоне в состав судей вошли супермодель Хайди Клум, певица Мел Би, актер Хоуи Мендел и продюсер America's Got Talent Саймон Коуэлл.

Ранее стало известно, что в Украине закрыли одно из самых популярных талант-шоу.