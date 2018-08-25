Грандиозный концерт "Океана Эльзы" на День Независимости: впечатляющие фото и видео

Группа "Океан Эльзы" выступила в Киеве 24 августа — в День независимости Украины — впервые после годичной паузы.

Концерт состоялся на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" под слоганом "Ничего, кроме музыки".

Преданные фанаты группы собирались на "Олимпийском" задолго до начала выступления "ОЭ", чтобы занять лучшие места - многие пришли в вышиванках, национальных веночках, и с флагами.

Концерт начали диджей Katro Zauber со специальным сетом украинских песен и участники колоритной группы "ДахаБраха".

"Океан Эльзы" появился на сцене, которая была сделана в виде волны, и достигала высоты 6-этажного дома, в 21.20. "Ворвались" музыканты под бурные аплодисменты и возгласы фанатов с песней "Вставай", заставив весь стадион с первых слов подпевать любимому вокалисту.

"Океан Эльзы" вышел на сцену с шестью бэк-вокалистами, среди которых присутствовали участники проекта "Голос країни", а также духовой секцией из четырех человек.

Группа представила поклонникам несколько новых песен, которые появились в 2018 году - "Без тебе", "В небо жене", а также трек, который вышел накануне концерта 14 августа "Скільки нас". Композиции впервые были представлены вживую широкой публике.

Во время эмоционального исполнения песни "Вище неба" Вакарчук порвал на себе футболку, продемонстрировав отличную физическую форму.

Также во время выступления Вакарчук посвятил незаконно осужденному в России, голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову и другим политзаключенным песню "Коли тобі важко".

Песню "Мить" Вакарчук посвятил воинам АТО и волонтерам, которые смотрели концерт группы из президентского скай-бокса (ложи для VIP-гостей).

Также "Океаны" устроили фанатам сюрприз – песни "Моя маленька незалежність", "Ой, чий то кінь стоїть" и "Не питай" Вакарчук исполнял на домашнем пианино, на котором придумывал большинство композиций для альбомов "Модель" (2001) и "Суперсиметрія" (2003).

Фанаты вместе с музыкантами акапельно спели Гимн Украины, во время исполнения в фан-секторе развернули огромный флаг.

Очень трогательно и чувственно "ОЭ" исполнил песню Скрябина и Ирины Билык "Мовчати" – Вакарчук поделился воспоминаниями о Кузьме, которому 17 августа было бы 50 лет.

Грандиозное четырехчасовое шоу "Океан Эльзы" завершил песней "Обійми". Следующий масштабный концерт группа даст в Днепре.

Ранее Святослав Вакарчук посвятил песню Сенцову.