Угодившая в базу "Миротворца" Анна Семенович поделилась яркими фото из Праги

Анна Семенович показала фото из Праги / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович посетила столицу Чехии — Прагу, и показала яркие фотографии из города.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

В частности, исполнительница позировала возле витрины с мороженым, на фоне цветов и Карлова моста.

"Я влюбилась в Прагу, сколько тут красивых и волшебных мест…", — подписала одно из фото исполнительница.

Ранее стало известно, что Анна Семенович попала в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" из-за посещения захваченного Россией Крыма, а также участия в пропагандистских мероприятиях на подконтрольной боевикам части Донбасса.