Популярному певцу 90-х сделали хирургическую операцию

Сергей Жуков уже немалое время лежит в больнице / Instagram

Лидер и фронтмен популярной в 90-х годах прошлого века поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков пережил очередное хирургическое вмешательство.

"Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!.. Теперь предстоит реабилитация...", - написал он в Instagram.

Поп-группа "Руки вверх!" основана в 1996 году. В ее репертуар входят песни "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" и другие. В девяностых и начале нулевых обрела бешеную популярность.

Ранее лидер российской поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем. Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.

Ранее солист известной российской группы "Руки вверх" Сергей Жуков стал отцом в четвертый раз.