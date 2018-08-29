Популярному певцу 90-х сделали хирургическую операцию

Звезда уже длительное время находится в больнице.
Лидер и фронтмен популярной в 90-х годах прошлого века поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков пережил очередное хирургическое вмешательство.
"Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!.. Теперь предстоит реабилитация...", - написал он в Instagram.
Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов! Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым:) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео! СПАСИБО!!!
Поп-группа "Руки вверх!" основана в 1996 году. В ее репертуар входят песни "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" и другие. В девяностых и начале нулевых обрела бешеную популярность.
Ранее лидер российской поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем. Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.
Ранее солист известной российской группы "Руки вверх" Сергей Жуков стал отцом в четвертый раз.