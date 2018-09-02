Полина Гагарина взволновала фанатов жарким танцем

Полина Гагарина отметила, что не готовилась к танцу / Instagram

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками роликом, который вызвал жаркие обсуждения в комментариях.

На видео, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она в красном облегающем платье пустилась в пляс под зажигательную песню Кристины Агилеры, Лил Ким, Мии и Пинк, - Lady Marmalade.

"А это я пришла поздравить чудесный коллектив @loveradioofficial, а они раз да и затащили меня участвовать в конкурс танцевальный. Ну, старушка и не растерялась и, так сказать, тряхнула всем, что есть. Танец экспромт, вихрь, порыв", - подписала ролик Гагарина.

Подписчики восхитились пластикой Гагариной, и расхвалили за танец.

"Крутой экспромт! Полина - молодец!", "Классно отожгли", "Она так гармонична, темпераментна и сексуальна! Чуток растеряна, но! Артистка", - расхваливали фанаты.

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