Полина Гагарина взволновала фанатов жарким танцем

Певица поучаствовала в танцевальном конкурсе.
Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками роликом, который вызвал жаркие обсуждения в комментариях.
На видео, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она в красном облегающем платье пустилась в пляс под зажигательную песню Кристины Агилеры, Лил Ким, Мии и Пинк, - Lady Marmalade.
"А это я пришла поздравить чудесный коллектив @loveradioofficial, а они раз да и затащили меня участвовать в конкурс танцевальный. Ну, старушка и не растерялась и, так сказать, тряхнула всем, что есть. Танец экспромт, вихрь, порыв", - подписала ролик Гагарина.
Подписчики восхитились пластикой Гагариной, и расхвалили за танец.
"Крутой экспромт! Полина - молодец!", "Классно отожгли", "Она так гармонична, темпераментна и сексуальна! Чуток растеряна, но! Артистка", - расхваливали фанаты.
А это я пришла поздравить чудесный коллектив @loveradioofficial ?, а они раз да и затащили меня участвовать в конкурс танцевальный? Ну, старушка и не растерялась и ,так сказать , тряхнула всем, что есть?? Танец экспромт, вихрь, порыв? Спасибо , дорогие #лавцы за неожиданный и весёлый вечер❤️ #мамаможет #душатанцует #когдадавнонебыланатанцах #нужендевичник #полинагагарина #гагаринапоехали
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