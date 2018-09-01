"Выросли перья". Наталья Могилевская покрасовалась в ярком наряде

Наталья Могилевская позировала в ярком наряде / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская показала фото, на котором запечатлена в серебристом платье с бахромой.

Снимок в ярком наряде исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram перед концертом в Одессе (прошел в пятницу, 31 августа).

"Какой я вижу себя в старости? Веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать брать новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой (певица, участница группы "Время и стекло" — Ред.) в "Танцах со звездами-2075"… Кусочек интервью для АиФ ("Аргументы и Факты" — Ред.)…", — подписала фото артистка.

Снимок за день собрал более 20 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Выросли перья — прекрасно", — написал jovi.igor25. "Натаха, ты — супер", — считает oleksandrtsilinskii. "Платье у Вас очень красивое", — поделилась мнением lnazhmur.

Наталья Могилевская позировала в ярком наряде / Скриншот с instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская выложила в соцсеть забавные снимки — на двух была запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Певица не уточнила, где именно фотографировалась.