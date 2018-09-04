София Ротару поразила фанатов внешностью без макияжа

София Ротару показала лицо без грамма косметики / instagram.com/sofiarotaru.official/

Певица София Ротару, которую накануне госпитализировали после обморока в Уфе, удивила полконников видом без грамма косметики.

На своей странице в Instagram Ротару показала фото, на котором она позирует в машине со своим сыном, одев кепку и солнцезащитные очки.

Подписчики знаменитости отметили, что для 71 года она выглядит великолепно, и желали ей долгих лет жизни.

"Дай Бог всем выглядеть так в этом возрасте", "Софию Михайловну люблю с гримом и без грима. Талант ничем не испортить", "Красавица! Здоровья вам", - желали юзеры.

Напомним, в субботу, 25 августа, Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

У артистки случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память. Врачи посоветовали Софии Ротару отказаться от выступлений.

Ранее София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в России.