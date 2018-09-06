Нина Русланова срочно госпитализирована

Нина Русланова госпитализирована / росСМИ

6 сентября знаменитая актриса Нина Русланова срочно доставлена в больницу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у нее инфаркт.

Руслановой уже 72 года. И 23 августа уже сообщалось, что Русланову срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Тогда причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Русланова почти сутки чувствовала сильную боль, и в итоге была вынуждена обратиться к врачам.

Как сообщалось, в 2009 году актриса попадала в больницу с сердечным приступом на фоне гипертонического криза. А несколько лет назад ей установили митральный клапан на сердце.

Нина Русланова — актриса театра и кино. На ее счету почти 150 киноработ. Больше всего зрители любят ее за роли в фильмах "Афоня", "Тени исчезают в полдень" и "Кин-дза-дза!".

Ранее скончалась известная российская актриса из фильмов "Сваха" и "Жуков" Наталья Кузнецова. Также она играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой.

Напомним, умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". Дата и время прощания с актером будут названы позже.

25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

В Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.