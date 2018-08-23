Известную российскую актрису срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актриса попала в больницу из-за серьезных проблем с сердцем
В Москве госпитализировали известную российскую актрису Нину Русланову, которая известна своими ролями в фильмах Собачье сердце, Кин-дза-дза и многих других
По предварительной информации, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Русланова почти сутки чувствовала сильную боль, и в итге была вынуждена обратиться к Читайте такжеУмер бывший концертный директор "Океана Эльзы"врачам, сообщает УНИАН.
Ранее скончалась известная российская актриса из фильмов "Сваха" и "Жуков" Наталья Кузнецова. Также она играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой.
Напомним, умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". Дата и время прощания с актером будут названы позже.
25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.
В Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.
Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.