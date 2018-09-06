"Бог покарает тебя": болезнь Кобзона связали с проклятием его первой жены

Существует мнение, что Кобзона прокляла его первая жена / "Комсомольская правда"

Близкие знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона, который умер 30 августа, связывают его болезнь с проклятием его первой супруги певицы Вероники Кругловой.

Кобзон долго добивался расположения Кругловой, под натиском его чувств она сдалась, и вскоре в 1965 году они поженились. Однако, через год после свадьбы, Круглова забеременела, что привело Кобзона в ужас, и по его требованию, она сделала аборт, пишет Starhit.

Читайте такжеПрощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили КобзонаОднако это решение чуть не стоило жизни Кругловой – она едва не умерла из-за сильной кровопотери.

"Бог покарает тебя за это. Он все видит", - по информации издания, именно эти слова произнесла Круглова, когда находилась на грани жизни и смерти.

Когда Кобзону диагностировали рак предстательной железы, близкие артиста вспомнили слова Кругловой, а теперь и вовсе считают их пророческими.

Напомним, Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Ранее стало известно, что с Иосифом Кобзоном прощались дважды: СМИ узнали, как прошло тайное прощание с мэтром в стиле "Крестного отца".