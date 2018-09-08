"А ты экстремальный парень!": Melovin удивил фанатов новым "огненным" экспериментом

Melovin решился сьесть острый перец / https://www.instagram.com/melovin_official/

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) снова ошарашил своих фанатов.

Артист на своей странице в Instagram выложил ролик, в котором он ест огромный перец чили. Первый кусок он сьел с невозмутимым лицом, а вот после второго укуса Melovin понял, что не сможет сьесть этот адски острый овощ.

"Минск! 15 сентября! Вы готовы задать жару? Я уже готов!", - оригинальным способом решил анонсировать концерт артист.

Меньше чем за день, ролик посмотрели более 90 тысяч раз, поклонники исполнителя удивились его выдержке, и назвали его экстремалом.

"А ты экстремальный парень!", "Мэл, твоя реакция и выражение лица бесценны", "Ты мой перчик", "Горячий парень", - отреагировали поклонники.

Ранее Melovin поделился жутким видео прокола носа.