Сестра Ким Кардашьян засветила пышные формы в фотосессии для глянца

13 сентября 2018, 09:58

Девушка примерила сразу несколько красочных образов.

  • Кайли Дженнер для Glamour Instagram
  • Кайли Дженнер для Glamour Instagram
  • Кайли Дженнер для Glamour Instagram
  • Кайли Дженнер для Glamour Instagram
  • Кайли Дженнер для Glamour Instagram

21-летняя Кайли Дженнер, младшая единоутробная сестра светской львицы Ким Кардашьян, снялась в красочной фотосессии для британского глянцевого журнала Glamour.

Девушка примерила сразу несколько ярких образов, которые навевают ассоциации с 1980-ми. Дженнер с помощью стилистов показала широкую палитру макияжа − от натуральных тонов до фиолетового с блестками.

К слову, Дженнер, которая по совместительству еще телезнаменитость и успешная бизнес-леди, в 2018-м дебютировала на обложке легендарного Vogue и попала в новый список самых богатых женщин США по версии журнала Forbes.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сестры Кардашьян-Дженнер в нижнем белье показали аппетитные формы.

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Ким Кардашьян фотосессия Vogue Glamour Кайли Дженнер
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