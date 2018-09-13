Сестра Ким Кардашьян засветила пышные формы в фотосессии для глянца

21-летняя Кайли Дженнер, младшая единоутробная сестра светской львицы Ким Кардашьян, снялась в красочной фотосессии для британского глянцевого журнала Glamour.

Девушка примерила сразу несколько ярких образов, которые навевают ассоциации с 1980-ми. Дженнер с помощью стилистов показала широкую палитру макияжа − от натуральных тонов до фиолетового с блестками.

К слову, Дженнер, которая по совместительству еще телезнаменитость и успешная бизнес-леди, в 2018-м дебютировала на обложке легендарного Vogue и попала в новый список самых богатых женщин США по версии журнала Forbes.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сестры Кардашьян-Дженнер в нижнем белье показали аппетитные формы.