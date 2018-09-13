Секс-скандал в Голливуде. В Сети появилось видео с домогательствами Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейн / HuffPost UK

В США журналисты телеканала Sky News опубликовали видео, на котором запечатлено сексуальное домогательство со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в числе жертв которого оказались многие легендарные актрисы.

Видео было опубликовано на официальном сайте телеканала. Видеозапись сделала на веб-камеру своего ноутбука жертва продюсера − бизнесвумен Мелисса Томпсон.

По словам женщины, в то время она занималась презентацией видеоролика своей компании маркетинговой команде The Weinstein’s Company, однако Вайнштейн потребовал переговоров в формате "с глазу на глаз".

Оставшись наедине с Томпсон, Вайнштейн закрыл дверь в свой кабинет. Затем он заключил ее в свои объятия и некоторое время сильно гладил по спине.

Следующую встречу с бизнесвумен продюсер назначил в гостиничном номере, где, как утверждает Томпсон, надругался над ней. Однако свои слова видеозаписью в этом случае подтвердить она не может.

Напомним, ранее сообщалось о том, что о секс-скандале с участием Вайнштейна решили снять фильм.