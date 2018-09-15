Настя Каменских похвасталась снимком с кумиром

Настя Каменских показала фото с кумиром / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских сообщила, что в Киеве "встретила кумира" — исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".

Снимок был сделан в Печерском районе столицы, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото за 22 часа собрало более 74 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Настенька, ты прекрасна", — написал Maksimprahin. "Настя, тебе что очень нравятся толстые?", — спросил denissuvoroff. "Поженитесь…", — предложил olegharchenko34.

Настя Каменских показала фото с кумиром — Потапом / instagram.com/kamenskux

Напомним, в октябре 2017 года Алексей Потапенко заявил, что в дуэте "Потап и Настя" будут кое-какие изменения. Позже Потап и Настя Каменских записали видеообращение, в котором рассказали, что ставят музыкальный коллектив на паузу.

В конце мая 2018-го певица призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре артистку застали в обьятиях Потапа на вечеринке.