В Беларуси после концерта Валерии шокированы состоянием стадиона: опубликовано фото

18 сентября 2018, 00:11

В центре поля остался огромный след от сцены.

На поле остался след от сцены, на которой выступала Валерия / Фото: Twitter/Прессбол

После концерта российской певицы Валерии в белорусском Гомеле на стадионе "Центральный" к матчу "Гомеля" и "Городеи" оказался испорчен газон.

Как сообщает в Twitter Прессбол, на игровом поле остался след от концертной сцены.

Белорусские СМИ отмечают, что сцена простояла в центре стадиона более недели. Валерия приезжала в Гомель на День города. Однако местные власти не потрудились подготовить поле к предстоящей игре.

/ Фото: Twitter/Прессбол

Напомним, ранее Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась с фанатами снимком из швейцарского города Монтре, где вышла на прогулку в халате.

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футбол Беларусь Гомель Валерия
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