Фронтмен группы Rammstein приедет в Киев

Тилль Линдеманн выступит в Киеве / https://www.facebook.com/Lindemann/

Немецкий музыкант, фронтмен и вокалист популярной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн приедет в Киев, чтобы представить поэтический сборник "Messer" ("Нож").

Событие состоится 1 декабря в 20:00 в клубе Atlas. Количество билетов на вечер ограничено: их в продажу поступило всего 800, передает Karabas.live.

Линдеманн пишет стихи с 1990-х. Его сборник Messer вышел в 2002 году и с тех пор переиздавался несколько раз. В книгу вошли поэзии Линдеманна 1995-2002 годов, которые он написал независимо от творчества Rammstein.

Ранее Светлана Лобода похвасталась дорогим презентом, поклонники считают, что это подарок Линдеманна.