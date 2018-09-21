"Что за калоши?": в Сети раскритиковали фото Ани Лорак в коротком деловом наряде

Ани Лорак позировала в коротком деловом наряде и в голубых туфлях / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в темном коротком деловом наряде и в голубых туфлях.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 76 тысяч лайков.

"Обдумай стезю свою, и пусть шаги твои будут тверды…", — подписала фото исполнительница.

"Что за калоши синие?", — поинтересовалась evgenijzimireva. "А я подумала, что вы в бахилах", — написала elenalanskaia2. "Мне кажется туфли не сюда", — поделилась мнением milaia_aliona.

Ани Лорак позировала в коротком деловом наряде и в голубых туфлях / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.