Энрике Иглесиас даст грандиозный сольный концерт в Киеве

Энрике Иглесиас выступит на НСК "Олимпийский" / Фото: пресс-служба

В Киеве 30 сентября на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" выступит испанский певец Энрике Иглесиас.

Артист впервые выступил в Украине в 2007 году. Ожидать его следующего выступления пришлось целых 11 лет.

Иглесас везет шоу, которое по масштабу собирается перещеголять концерт американских поп-рокеров Imagine, а это нешуточная, серьезная и амбициозная заявка. Артист исполнит как старые композиции, известные многим Bailamos, Hero, Escape, так и новые синглы.

Генеральным спонсором мероприятия стала крупнейшая розничная торговая сеть "АТБ", которая сделала билеты на концерт доступными для всех.

Официальный билетный оператор концерта Concert.ua продает билеты по 1600 гривен. В супермаркетах сети АТБ любой клиент может приобрести билет в два раза дешевле. Для этого не надо ставить лайк, делать репост и писать в комментариях, с кем вы собираетесь идти на концерт. Достаточно к йогурту, бананам и хлебу захватить на кассе скретч-карту за 800 гривен, которая дает право посетить концерт.

Ранее Энрике Иглесиас покорил поклонников трогательным видео с детьми.