Забавный папа: Энрике Иглесиас покорил поклонников трогательным видео с детьми

Энрике Иглесиас показал милое видео с детьми / Instagram

Испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.

На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео, на котором он развлекает восьмимесячных двойняшек.

Артист забавно побегал перед коляской Николаса и Люси, чем и рассмешил их.

"Самые сложные зрители, которых мне когда-либо приходилось развлекать", - подписал ролик певец.

Видео посмотрели более 1,2 миллиона юзеров.

Ранее Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата.