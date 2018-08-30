Забавный папа: Энрике Иглесиас покорил поклонников трогательным видео с детьми

30 августа 2018, 16:21

Артист забавно развлекал двойняшек Николаса и Люси.

Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас показал милое видео с детьми / Instagram

Испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.

На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео, на котором он развлекает восьмимесячных двойняшек.

Артист забавно побегал перед коляской Николаса и Люси, чем и рассмешил их.

"Самые сложные зрители, которых мне когда-либо приходилось развлекать", - подписал ролик певец.

Видео посмотрели более 1,2 миллиона юзеров.

Ранее Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата.

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дети Энрике Иглесиас
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