Барабанщица Бейонсе обвинила ее в растлении с помощью черной магии

Бейонсе обвинили в черной магии / Фото: Instagram/Бейонсе

Певицу Бейонсе обвинили в растлении с помощью черной магии. Особую пикантность новость приобретает, если учесть, что обвиняющей стороной выступает женщина.

Судя по всему, Кимберли Томпсон была барабанщицей в группе "королевы B", пишет The Blast. Почему она ушла "на вольные хлеба", точно неизвестно. Но сама Кимберли винит Бейонсе в преследовании, в том числе и сексуальном, а также чрезмерном контроле (якобы даже над ее финансами). И все это с помощью черной магии, в частности, "магических заклинаний сексуального домогательства".

"Вишенкой на торте" стали обвинения в адрес певицы, что та убила котенка Томпсон.

Временный запрет для Бейонсе приближаться к Кимберли судья отклонил (по-видимому, как раз из "магической" составляющей обвинений). На 11 октября запланировано еще одно слушание по данному делу.

Ранее Бейонсе и ее муж американский рэпер Джей Зи поделились с фанатами снимками с личного архива, на которых певица позирует обнаженной.