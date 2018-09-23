"Снова есть повод сверкнуть черной дырой": Волочкова показала, как празднует день рождения дочери

Фото ног Волочковой возмутило поклонников / Анастасия Волочкова/Инстаграм

Скандальная 42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новой фотографией.

Она заявила, что в одном из цветочных салонов ей подарили белого мишку из цветов. В салон она приехала, судя по всему, за подарком для дочери – Ариадны Волочковой, которой 23 сентября как раз исполняется тринадцать лет.

Мнения подписчиков о новом снимке традиционно разделились: одни активно хвалили Настины ноги и внешний вид, другие – критиковали.

"Вы прекрасны, всегда будьте такой! С праздником, счастья вам!" – написала login_kitty. "Платье очень эффектное. Ноги красивые", – считает olga21093023. "Хороша чертовка", – уверен marseille_saratov.

В то же время oksa558 пишет: "Какие страшные, старые, худые ноги". "Мля, ну и копыта. У мужика рука шире этой "ноги", – вторит ippunatov. А kenagloti считает: "Главное, у Настьки есть очередной повод сверкнуть черной дырой".

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности.