"Снова есть повод сверкнуть черной дырой": Волочкова показала, как празднует день рождения дочери

Среди подписчиков балерины снова нашлось немало недовольных.
Скандальная 42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новой фотографией.
Она заявила, что в одном из цветочных салонов ей подарили белого мишку из цветов. В салон она приехала, судя по всему, за подарком для дочери – Ариадны Волочковой, которой 23 сентября как раз исполняется тринадцать лет.
Мнения подписчиков о новом снимке традиционно разделились: одни активно хвалили Настины ноги и внешний вид, другие – критиковали.
"Вы прекрасны, всегда будьте такой! С праздником, счастья вам!" – написала login_kitty. "Платье очень эффектное. Ноги красивые", – считает olga21093023. "Хороша чертовка", – уверен marseille_saratov.
В то же время oksa558 пишет: "Какие страшные, старые, худые ноги". "Мля, ну и копыта. У мужика рука шире этой "ноги", – вторит ippunatov. А kenagloti считает: "Главное, у Настьки есть очередной повод сверкнуть черной дырой".
Ранее Анастасия Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности.