"На бабку стала похожа, ужас!": Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности

Анастасия Волочкова решила сменить прическу / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вызвала волну возмущения среди своих подписчиков новым образом.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует в длинном цветастом платье в пол. Свою привычную прическу – убранные в тугой пучок волосы - балерина сменила на кудри.

"Сегодня заехала в гости. Вот такие кудряшки накрутила мне Майя. Идут они мне? И волосы восстанавливаем. И дружим", - подписала фото балерина.

Подписчики Волочковой пришли в ужас от увиденного, и не подбирали слов, сравнивая ее с бабушкой.

"Да ну, прям стала бабушкой", "На бабку стала похожа, ужас!", "Похоже на парик", "Нет, не идут такие кудри, тетя Мотя", "Какой-то ужас, как парик одели в дешевой парикмахерской, Вас старит на лет 10, платье этого цвета не идет, еще кажется что живот", - критиковали подписчики.

Ранее Анастасию Волочкову раскритиковали за новое фото на шпагате.