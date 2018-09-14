"В каком ужасающем состоянии ее промежность и половые губы": Волочкову раскритиковали за новое фото на шпагате

Снимок набрал уже более 6 тысячи лайков.
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новым фото. Однако далеко не всем оно пришлось по душе.
"После репетиции так приятно потянуться в чистом, уютном и просторном зале клуба "Золотой лев". Я люблю такое вечернее уединение", – подписала снимок Настя.
В ее Instagram он набрал уже более 6 тысячи лайков.
Многие поклонники похвалили Волочкову за растяжку, называя "молодцом" и "умницей". В частности, rusakov6033 отмечает: "Анастасия, как прекрасно в вашем возрасте иметь такую гибкость как у ребенка, вы хороший пример для нас!"
В то же время на фото обрушилось и море критики.
"Интересно, однако, когда она по шву лопнет?" – интересуется varvar2014. "Единственный жизненный навык и умение – ноги раздвигать. Скукота, серость, ограниченность…", – вторит ему rastopyrka6. "Тошнит уже от этого распахивания ног", – уверяет laura_a1987. А kozlovskii469 считает: "Камасутра по тебе плачет, Настенька!"
"Фотограф в зеркале без трусов", – подметил gudron.live.
Целая дискуссия разгорелась вокруг высказывания в адрес балерины актрисы Эвелины Бледанс. "Бледанс Волочкову назвала Писябабочка. Похоже?" – пишет aleksandrinah. На что получила ответ от _na_ta_liza@aleksandrinah: "Не похожа. Писяшкаф или писятумба более к ней подходит". "Позиционируется как балерина, но нигде близко к балету ничего нет, Писярозочка", – добавляет my_liberty_kukmor. "Я бы сказала писягербарий", – острит juliia2018.
А вот alex59743 деланно сочувствует Насте: "Представляю в каком ужасающем состоянии промежность и растрепаны половые губы".
Напомним, Волочкова уже возмущала поклонников очередным шпагатом. Балерина в тот раз показала растяжку на спортивном тренажере.
Ранее Анастасия Волочкова вызвала восхищение новым фото. Балерина покрасовалась в коротких шортах и кофте.