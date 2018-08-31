"Не надоело пилотку растопыривать?": Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом

Балерина показала растяжку на спортивном тренажере.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова вернулась с отдыха в Греции, и поделилась с фанатами фото будней.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует в шпагате на спортивном тренажере.
Подписчики балерины отметили, что устали от постоянных фото шпагатов балерины, но поблагодарили ее, что в этот раз она одета.
"Как всегда, ничего нового!", "Ну хоть не в стрингах", "Наська, тебе не надоело пилотку растопыривать?", "За*бла уже со своим шпагатом. Разве что еще в космосе фотки нет", - критиковали юзеры.
Дорогие друзья, на Новой Риге в нашем поселке произошли грандиозные изменения в Велнесс-Клубе. Начиная от ребрендинга. теперь этот клуб называется "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ". @goldenlion.club ? Он превратился в элитное и достойное место с круглосуточным СПА и фитнесом. Гостиничный комплекс и рестораны. Новые хозяева произвели невероятные изменения, приложив усилия,не пожалев затрат и облагородив это место.?? Так что теперь здесь все по-другому.?? Давайте встречаться здесь.???? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #золотойлев
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