"Не надоело пилотку растопыривать?": Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом

Анастасия Волочкова показала очередной шпагат / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вернулась с отдыха в Греции, и поделилась с фанатами фото будней.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует в шпагате на спортивном тренажере.

Подписчики балерины отметили, что устали от постоянных фото шпагатов балерины, но поблагодарили ее, что в этот раз она одета.

"Как всегда, ничего нового!", "Ну хоть не в стрингах", "Наська, тебе не надоело пилотку растопыривать?", "За*бла уже со своим шпагатом. Разве что еще в космосе фотки нет", - критиковали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова возмутила поклонников фото из церкви.