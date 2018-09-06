"Какая тоненькая и стройная": Анастасия Волочкова вызвала восхищение новым фото

Балерина покрасовалась в коротких шортах и кофте.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала неоднозначную реакцию фанатов последним фото.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком
"Проводив Аришу в школу, наслаждаюсь светлым утром в нашем любимом доме. Коринфские колонны, их стройность и мраморные лестницы мне под стать", - нескромно подписала балерина.
Подписчики, которые обычно жестко критикуют Волочкову за любое фото, в это раз оставили ей множество комплиментов.
"Ножки невероятные!", "Вы очень похудели, Вам идет", "Настя, какая Вы тоненькая и стройная", "Ноги длинные, стройная дама, красиво, одним словом!", - писали комплименты подписчики.
Однако нашлись и те, кому не понравилось фото, они раскритиковали и внешность балерины, и все предметы на заднем фоне.
"Дома и в копытах. Оригинально", "Настя, выкинь пожалуйста эти копыта стремные на помойку смело", "Засохший веник в вазе - вообще бомба", "Да что ж ты кособокая-то всегда!", - возмущались юзеры.
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Ранее Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом.