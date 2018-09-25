78-летний Аль Пачино закрутил роман с молодой актрисой-еврейкой

Аль Пачино и его новая любовь / Главком

78-летний голливудский актер Аль Пачино доказал, что есть еще порох в пороховницах - звезда, если верить сообщениями иностранных СМИ, закрутил бурный роман с девушкой моложе себя почти на 40 лет - 39-летней израильской актрисой Мейталь Дохан. По слухам, их отношения длятся уже несколько месяцев.

"Они вместе пару месяцев и выглядят очень счастливыми. Раньше они старались скрыть свой роман, но сейчас уже не видят в этом нужды" - передает "Главком" со ссылкой на источники.

О новой пассии актера известно до обидного мало - Мейталь была дважды номинирована на премию Ophir Award, израильский аналог "Оскара". Она также занимается музыкой и некоторые, из ее песен занимали строчки крупных музыкальных чартов, таких как Billboard.

Читайте такжеКети Топурия в Америке встретилась с Аль ПачиноНеизвестно, когда именно Аль и Мейталь начали встречаться, но предположительно их отношения переросли в роман с момента начала съемок актера в фильма "Однажды в Голливуде". После пару уже часто видели вместе с кафе и на прогулках.

Напомним, что ранее Аль Пачино на протяжение долго времени встречался с аргентинской актрисой Люсилой Сола.