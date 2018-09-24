Надя Дорофеева впечатлила поклонников ярким осенним нарядом

Певица позировала в стильном комбинезоне.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась ярким осенним обраом.
Певица на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она запечатлена в желто-огненном комбинезоне.
"Привет, осень. Я тебя не очень. Единственное, что мне в тебе нравится - это желто-огненные цвета!", - написала Дорофеева.
Подписчики пришли в восторг от образа певицы.
"Твои фото греют в эти холодные осенние дни", "Аааа какой улетный костюм!", "Самая модная чика на районе", "Тебе очень идет", - отреагировали на наряд поклонники.
Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в соблазнительной позе.