"У кого бицуха больше?": Сергей Лазарев померялся мускулами с тренером

Сергей Лазарев показал мускулы / instagram.com/lazarevsergey

Российский исполнитель Сергей Лазарев похвастался своей спортивной формой.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото, на котором они вместе со своим тренером Станиславом Заворотним улыбаются в камеру и демонстрируют мускулы на руках.

"Ну и у кого бицуха больше? У меня или у тренера?", - спросил фанатов Лазарев.

Мнение подписчиков разделились: одни уверяют, что у певца заметно больше обьем руки, другие же отметили, что Лазареву еще далеко до тренера.

"У тренера более лучший рельеф", "Конечно у вас", "Сергей, тренер нервно курит в стороне. Вы его затмили", "У тренера качественней", - писали поклонники.

Ранее фанаты требовали от Лазарева начать отношения с Лорак.