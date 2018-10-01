Рэпер Канье Уэст теперь просто YE

Канье Уэст не сообщил, что сподвигло его на смену псевдонима / woman.ru

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) заявил, что отныне меняет свой сценический псевдоним. Теперь он будет известен как "Ye".

"Существо, формально известное как Канье Уэст. Я - YE", - написал рэп-исполнитель в своем Twitter, который уже переименовал, как и другие аккаунты в других социальных сетях.

Кстати, скорее всего, в его сообщение вкралась забавная опечатка; некоторые предполагают, что вместо слова "formally" (формально - "Главред") исполнитель хотел Читайте также"Без порно никуда". Канье Уэст снял для своей рекламы звезд фильмов для взрослыхнаписать "formerly", что переводится как "ранее известный".

The Guardian отмечает, что прозвище "Ye" возникло не "с потолка" - Канье использовал его в течение длительного времени. Аналогичное название имеет его последний альбом, который он выпустил в июне 2018 года.

Также сказано, что исполнитель вскоре выпустит новый альбом под названием "Yandhi". Выпуск альбома, вероятно, состоится на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Уэст и Кардашьян вновь стали родителями.