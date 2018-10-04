В образе блондинки: известный психолог похвасталась забавным фото для глянца

Наталья Холоденко покрасовалась в образе блондинки / instagram.com/kholodenkon

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко выложила в Сеть забавную фотографию в образе блондинки.

Снимок был сделан во время фотосессии для глянцевого журнала Viva!, говорится на странице эксперта в Instagram.

Психолог позировала в ванне, на ее голове, вместо бигуди, были жестяные банки из-под напитков. Фото за несколько часов собрало тысячи лайков.

"И как я вам в образе блондинки? Фотосессия для журнала... изменила мой взгляд на себя. Уроки нескромности прохожу регулярно в жизни", — подписала фото психолог.

Наталья Холоденко покрасовалась в образе блондинки / Скриншот с instagram.com/kholodenkon

Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.