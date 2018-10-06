"Сколько нужно выпить, чтобы так одеться?": фанаты разнесли наряд Ксении Собчак

Ксения Собчак покрасовалась в новом образе / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак шокировала поклонников "старческим" нарядом.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак позирует в сером костюме, красной блузе с принтом и серебряных мюлях.

"Наш фильм "Дело Собчака" попал в шортлист премии журнала Сноб "Сделано в России", если найдете две минуты времени поддержать и проголосовать, мне будет важна и приятна ваша поддержка", - подписала фото ведущая.

Однако подписчики обратили свое внимание на странный наряд Собчак, и принялись критиковать ее за позу на фото.

"Собчак теперь подбирает луки в магазинах секонд хенд?", "Иметь такие деньги и так одеваться, это надо постараться!", "Ноги - каракатица", "Сколько нужно выпить, чтобы так одеться?", - критиковали юзеры.

Ранее Ксения Собчак показала трогательные фото с сыном.