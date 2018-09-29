Ксения Собчак показала трогательные фото с сыном

Ксения Собчак позировала с сыном Платоном / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Сети трогательные фотографии с сыном Платоном.

Снимки ведущая разместила на своей странице в Instagram, за 22 часа они собрали более 140 тысяч лайков.

На фото политик позирует лицом к камере, а малыша засняли со спины. На одном из снимков Собчак целует сына в лобик.

"На свете есть человек, который всегда мне рад. Оказывается, это и есть счастье", — подписала фото телеведущая.

Ксения Собчак позировала с сыном Платоном / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, в феврале 2013 года стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за российского актера, режиссера-постановщика Максима Виторгана, у супругов есть общий сын Платон, он родился в 2016-м. В сентябре 2018-го официальный представитель Собчак подтвердила информацию, что политик беременна во второй раз.