Ксения Собчак показала трогательные фото с сыном

Снимки, опубликованные бывшим кандидатом в президенты России в соцсети, собрали много лайков.
Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Сети трогательные фотографии с сыном Платоном.
Снимки ведущая разместила на своей странице в Instagram, за 22 часа они собрали более 140 тысяч лайков.
На фото политик позирует лицом к камере, а малыша засняли со спины. На одном из снимков Собчак целует сына в лобик.
"На свете есть человек, который всегда мне рад. Оказывается, это и есть счастье", — подписала фото телеведущая.
Напомним, в феврале 2013 года стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за российского актера, режиссера-постановщика Максима Виторгана, у супругов есть общий сын Платон, он родился в 2016-м. В сентябре 2018-го официальный представитель Собчак подтвердила информацию, что политик беременна во второй раз.