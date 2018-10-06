"Неожиданно!": Злата Огневич удивила фанатов сменой имиджа

Злата Огневич экспериментирует с прической / facebook.com/Z.Ognevich

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич сменила прическу.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она запечатлена в пальто цвета хаки и с непривычной прической – обычно певица предстает на фото с ровными волосами, пробором, и открытым лбом, в это раз она сделала себе челку.

Подписчики отметили, что они не ожидали смены образа, но заверили, что ей идет челка.

"Огонь девочка", "Классная челка", "Упс. Неожиданно! Златочка, Вы супер!", "Вообще на себя тут не похожа", - писали поклонники.

Ранее Злата Огневич поразила фанатов фото в пикантной позе.