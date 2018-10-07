"Зубастики атакуют": Брежнева поделилась снимком с сестрами-двойняшками

Брежнева показала родных сестер / instagram.com/ververa

36-летняя Вера Брежнева опубликовала редкое семейное фото, на котором позирует со своими сестрами: двойняшками Анастасией и Викторией.

"Sorelle", — подписала снимок знаменитость в Instagram, что с итальянского переводится как "сестры".

На фотографии девушки еду в автомобиле и широко улыбаются в объектив фотоаппарата. На улице, очевидно, прохладно, поскольку одеты они довольно тепло. За рулем едет старшая сестра Вера.

"Зубастики атакуют. Новый сезон фильма "Челюсти", "Ну да, все хохлы понаехали "российскую серость"" разбавлять", "На заднем сиденье женщина, будто алкашка со стажем", "Галушки", "Сбой матрицы", "Мафия", - прокомментировали снимки подписчики.

/ instagram.com/ververa

Напомним, ранее Брежнева выложила в Сеть фотографию с дочерями, которая вызвала жаркие споры в комментариях.