"Мое альтер эго". Вера Брежнева показала фото в прозрачной кофточке

Вера Брежнева покрасовалась в прозрачной кофточке / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в прозрачной кофточке, в штанах и в солнцезащитных очках.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Соблазнительное фото исполнительницы за 14 часов собрало почти 137 тысяч лайков.

"Мое альтер эго (в переводе с латыни — "другой я" — Ред.), — подписала снимок певица.

Вера Брежнева покрасовалась в прозрачной кофточке / Скриншот с instagram.com/ververa

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.