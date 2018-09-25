"Мое альтер эго". Вера Брежнева показала фото в прозрачной кофточке

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал более 100 тысяч лайков.
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в прозрачной кофточке, в штанах и в солнцезащитных очках.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
Соблазнительное фото исполнительницы за 14 часов собрало почти 137 тысяч лайков.
"Мое альтер эго (в переводе с латыни — "другой я" — Ред.), — подписала снимок певица.
Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.