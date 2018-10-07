"Елка новогодняя!!!": в Сети раскритиковали блестящий наряд Ани Лорак

Ани Лорак показала фото в блестящем наряде и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой запечатлена в боди и в накидке из серебристых ленточек.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала свой концерт в российском городе.

"Сегодня (воскресенье, 7 октября — Ред.) шоу "Дива!", Челябинск", — подписала фото исполнительница.

Снимок подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Елка новогодняя!!!", — считает lanaromanovskaia. "Ужасссссс", — написала pshihachevaoksana. "Капуста)", — поделился мнением dima4amg.

Ани Лорак показала фото в блестящем наряде и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.