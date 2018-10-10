"Репрессированная землячка" Наташа Королева поддержала флешмоб Зеленского

10 октября 2018, 12:14

Артистка в песенной форме послала в ср*ку украинских депутатов.

Наташа Королева
Наташа Королева поддержала флешмоб Зеленского / instagram.com/koroleva__star

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, поддержала флешмоб шоумена Владимира Зеленского с красноречивым названием "Идите в ср*ку".

На своей странице в Instagram исполнительница, которая последние годы проживает в России, активно там гастролирует, и выступала в оккупированном Крыму, поделилась видео, в котором в песенной форме послала в ср*ку украинских депутатов.

"С огромным удовольствием я поддержала флешмоб #iдiтьусраку, так как наболело, пипец как! Как можно так на*бывать свой народ? Киев в разрухе, так это Столица, а что тогда говорить про областные и маленькие города, районные центры, дороги -жесть, разруха, народ за чертой бедности! Молодежь валит за границу, Позор! Когда ж вам, паразитам, за Державу будет обидно? С болью в душе, Репрессированная ваша землячка!", - написала Королева.

Напомним, народный депутат Олег Барна прямо в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал депутату вопрос о "кнопкодавстве".

Владимир Зеленский записал видеообращение к народному избраннику, в котором публично послал политика за такое обращение с представителем медиа, и запустил флешмоб под хештегом #ідітьусраку, попросив украинцев поддержать его, если есть что сказать народным избранникам.

Ранее флешмоб Зеленского поддержали Полякова и Кошевой.

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Наташа Королева Владимир Зеленский
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