"Лысый из Бразерс чето весу поднабрал": Потап удивил фанатов сменой образа

Потап сбрил бороду / Instagram Потапа

Украинский продюсер и рэпер Потап вызвал жаркую реакцию фанатов на обновленный имидж.

Артист на своей странице в Instagram поделился серией фото, на которых он запечатлен без привычной бороды.

"Для Позитива, он меня любит побритым!", - подписал снимки Потап.

Одни фанаты отметили, что так Потап выглядит моложе, другие же стали делиться своими ассоциациями, на кого стал похож артист.

"Ты похож на уголовника", "Сними серьги, как баба", "Лысый из Бразерс чето весу поднабрал", "Прям помолодел", - писали юзеры.

Ранее Потап засветился с эффектной красоткой.