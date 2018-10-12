Ани Лорак анонсировала признание: названа дата

Ани Лорак утверждает, что 18 октября сделает признание / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) сообщила, что в четверг, 18 октября, сделает признание.

Артистка анонсировала откровенность и опубликовала интригующее видео на своей странице Instagram.

На ролике исполнительница запечатлена на ярком фоне, она щелкнула пальцами. Видео за 12 часов собрало более 216 тысяч просмотров.

"Я сделаю признание… 18 октября…", — подписала ролик певица.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.