"Мумия безжизненная": Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом

Алла Пугачева шокировала изменившейся внешностью / Фото: viva.ua

Легендарная российская певица Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом.

На фото, которое Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует с российским исполнителем Николаем Басковым. Артистка поздравила певца с днем рождения, однако поклонники заметили, что на снимке Пугачева выглядит болезненно худой.

"Алла, вот это ты высохла!", "Алла Борисовна, не мучайте себя диетами", "Худая, и не есть это хорошо. Мумия безжизненная", - писали обеспокоенные фанаты.

Ранее сын Аллы Пугачевой покорил Сеть.