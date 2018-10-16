"Мумия безжизненная": Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом

Фанаты заметили, что певица "высохла", и выглядит очень худой.
Легендарная российская певица Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом.
На фото, которое Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует с российским исполнителем Николаем Басковым. Артистка поздравила певца с днем рождения, однако поклонники заметили, что на снимке Пугачева выглядит болезненно худой.
"Алла, вот это ты высохла!", "Алла Борисовна, не мучайте себя диетами", "Худая, и не есть это хорошо. Мумия безжизненная", - писали обеспокоенные фанаты.
Ранее сын Аллы Пугачевой покорил Сеть.