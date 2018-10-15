"Такой хозяйственный мужчина растет": сын Аллы Пугачевой покорил Сеть

Примадонна показала, как Гарри занимается "строительными работами".
Легендарная российская певица Алла Пугачева показала ролик с сыном, который покорил ее поклонников.
На видео, которое Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram, 5-летний Гарри занимается "строительными работами", и со знанием дела орудует игрушечными инструментами.
"Весь в папу. Весь в заботах по дому", - подписала фото певица.
Подписчики удивились, откуда Гарри знает, как нужно работать инструментами, и прозвали его "хозяйственным мужчиной".
"Хороший помощник растет", "Ну настоящий мужчина, умничка!", "Такой хозяйственный мужчина растет", - хвалили юзеры.
Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин появились вместе на публике после слухов о разводе.