"Такой хозяйственный мужчина растет": сын Аллы Пугачевой покорил Сеть

Алла Пугачева показала видео с сыном / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева показала ролик с сыном, который покорил ее поклонников.

На видео, которое Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram, 5-летний Гарри занимается "строительными работами", и со знанием дела орудует игрушечными инструментами.

"Весь в папу. Весь в заботах по дому", - подписала фото певица.

Подписчики удивились, откуда Гарри знает, как нужно работать инструментами, и прозвали его "хозяйственным мужчиной".

"Хороший помощник растет", "Ну настоящий мужчина, умничка!", "Такой хозяйственный мужчина растет", - хвалили юзеры.

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин появились вместе на публике после слухов о разводе.