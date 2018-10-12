Не разводятся? Пугачева и Галкин появились вместе на публике

Пара побывала на спектакле Кристины Орбакайте.
Популярный российский шоумен Максим Галкин и известная певица Алла Пугачева вместе появились на премьере спектакля "Двое на качелях", в котором сыграла главную роль дочь Примадонны Кристина Орбакайте.
Фото первого выхода супругов в свет после слухов о разводе появилось на страницах Орбакайте и Галкина в Instagram.
"После спектакля "Двое на качелях" в глазах печаль, а в душе радость!", - подписала фото Орбакайте.
На снимках Пугачева и Галкин позировали с Орбакайте, улыбаясь, Примадонна спрятала глаза за круглыми очками. Подписчики отметили, что с возрастом Кристина становится очень похожа на маму.
"Обалдеть... Кристина- это копия Аллы. По крайне мере, на этом фото", "Капец Кристина на маму стала похожа! Ну надо же! Вот стоило только волосы немного взлохматить и улыбнуться пошире! Гены пальцем не размажешь, все-таки", - писали юзеры.
До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля "Двое на качелях" в "Современнике" с Кристиной @orbakaite_k и Кириллом Сафоновым в главных ролях. Спасибо нашей любимой Галине Борисовне Волчек, которая увидела в Кристине этот образ. Кристина и Кирилл были яркими, органичными, а их герои ранимыми, живыми. Получилось!!! ??
Напомим, росСМИ сообщили, что Галкин хочет официально разорвать отношения с Пугачевой, чтобы уйти к любовнице Юлии Барановской.
Ранее Максима Галкина взбесил вопрос о любовнице.