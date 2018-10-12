Не разводятся? Пугачева и Галкин появились вместе на публике

Пара вместе появилась на спектакле / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Популярный российский шоумен Максим Галкин и известная певица Алла Пугачева вместе появились на премьере спектакля "Двое на качелях", в котором сыграла главную роль дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

Фото первого выхода супругов в свет после слухов о разводе появилось на страницах Орбакайте и Галкина в Instagram.

"После спектакля "Двое на качелях" в глазах печаль, а в душе радость!", - подписала фото Орбакайте.

На снимках Пугачева и Галкин позировали с Орбакайте, улыбаясь, Примадонна спрятала глаза за круглыми очками. Подписчики отметили, что с возрастом Кристина становится очень похожа на маму.

"Обалдеть... Кристина- это копия Аллы. По крайне мере, на этом фото", "Капец Кристина на маму стала похожа! Ну надо же! Вот стоило только волосы немного взлохматить и улыбнуться пошире! Гены пальцем не размажешь, все-таки", - писали юзеры.

Напомим, росСМИ сообщили, что Галкин хочет официально разорвать отношения с Пугачевой, чтобы уйти к любовнице Юлии Барановской.

Ранее Максима Галкина взбесил вопрос о любовнице.